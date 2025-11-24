TASSOTTI: "A gennaio bisogna essere pronti sul mercato" - VOCALELLI: "La Roma non è la prima favorita per lo scudetto"

L'entusiasmo per il primo posto della Roma anima le discussioni sulle radio della Capitale, ma non mancano inviti alla prudenza e all'azione. Alessandro Vocalelli frena gli entusiasmi più accesi: "Nonostante sia in testa alla classifica, la Roma non è la prima favorita per lo scudetto. Ci sono 2/3 squadre più forti dei giallorossi". Parallelamente, Flavio Tassotti sposta l'attenzione sul futuro immediato, invitando la dirigenza a cogliere il momento favorevole: "L'occasione è ghiotta, ora sono la società e il direttore sportivo che non devono perdere tempo e aiutare squadra e Gasperini".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Alla Roma adesso funziona tutto. Ferguson ha toccato un pallone e ha fatto gol, sono segnali positivi. La squadra è cresciuta e sa quello che deve fare. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La squadra ha ancora margini di miglioramento importanti. L’allenatore ha delle visioni che noi umani non riusciamo a capire. La scelta di mettere Cristante braccetto di destra… chi di noi l’avrebbe pensato? Gasperini ha delle idee e ieri l’ho rivisto nella sua veste più naturale: sgarbato, grintoso. Ecco, quello è il vero Gasperini. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha un fuoriclasse e sta in panchina: Gasperini (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Cristante è l'emblema di questa Roma, sa fare anche il terzo di difesa con grandi risultati. Non è un caso che stia vivendo la sua migliore stagione proprio con Gasperini in panchina (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'occasione è ghiotta, ora sono la società e il direttore sportivo che non devono perdere tempo e aiutare squadra e Gasperini, a gennaio bisogna essere pronti sul mercato (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Folgorato da Gasperini, questo può diventare il campionato della Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Nonostante sia in testa alla classifica, la Roma non è la prima favorita per lo scudetto. Ci sono 2/3 squadre più forti dei giallorossi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Perché la Roma è prima in classifica? Perché ha il miglior allenatore del campionato (FURIO ZARA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve continuare così, gli scudetti si vincono prendendo pochi gol (ROMEO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)