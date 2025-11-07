Stadio Roma, Gualtieri: "Entro novembre avremo il progetto definitivo"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato del nuovo stadio della Roma durante il ‘Rapporto alla citta” in Sala Sinopoli all’Auditorium parco della Musica Ennio Morricone. Le sue parole: “Una grande operazione di rigenerazione vede protagonista Pietralata, il Rome Technopole, insieme al futuro Stadio della Roma, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032. E’ un risultato che abbiamo fortemente voluto. Siamo sempre stati determinati a concretizzare questo sogno, mettendoci il massimo rigore per il rispetto delle regole, ma convinti che il nuovo stadio, con un parco attrezzato di 11 ettari, sara’ un polmone di gioia che fara’ bene a tutta la citta’. Per questo siamo felici di annunciare che entro novembre avremo il progetto definitivo. Sara’ uno degli stadi piu’ belli del mondo”.