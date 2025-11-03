Stefano Okaka l'ha rifatto ancora. Come in quel 31 gennaio 2010, quando decise Roma-Siena con un colpo di tacco, ieri in Ravenna-Ascoli l'attaccante classe 1989 ha ribadito praticamente sulla linea di porta una respinta del portiere usando ancora una volta il tacco. Gol che poi è risultato decisivo per la vittoria del Ravenna, ora al 2° posto a -1 dall'Arezzo capolista nel girone B di Serie C.
Serie C: Okaka ancora in gol di tacco. L'ex Roma decisivo in Ravenna-Ascoli (VIDEO)
03/11/2025 alle 12:40.