Dopo due pareggi consecutivi, arriva la prima vittoria sulla panchina del Genoa per Daniele De Rossi, che in rimonta batte 2-1 il Verona. Scaligeri avanti al 21' con il gol di Belghali, pareggiato al minuto 40 da Colombo. Nella ripresa la rete di Vitinha che regala i 3 punti al Genoa, che sale a quota 11 punti. Nell'altro match l'Udinese batte 0-2 il Parma con le reti di Zaniolo e Davis.
Serie A, Genoa-Verona 2-1: primo successo per De Rossi. L'Udinese passa a Parma
29/11/2025 alle 16:56.
5^ giornata (27-11-2025 18:45)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
2 - 1
|
|
Roma
|
FC Midtjylland
|