Sampdoria, Foti e la questione patentino: come vice stop a conferenze e allenamenti dal 19 novembre. AssoAllenatori vigila

Salvatore Foti è il nuovo allenatore della Sampdoria dallo scorso 19 ottobre, ma a causa di una questione regolamentare dovrà operare con importanti limitazioni. L'ex vice di Mourinho alla Roma, infatti, non possiede ancora la licenza UEFA Pro, requisito fondamentale per essere il primo allenatore di una squadra professionistica.

Per aggirare l'ostacolo, la Sampdoria lo ha tesserato ufficialmente come vice di Angelo Gregucci, anche se di fatto è Foti a guidare la squadra. Questo escamotage gli impedirà però di tenere conferenze stampa, dirigere apertamente gli allenamenti e dare indicazioni continuative dalla panchina.

La situazione nasce dalla mancata ammissione di Foti al corso UEFA Pro 2025/26. Il club ha chiesto una deroga di un mese alla FIGC, ma una volta scaduta, dal 19 novembre, dovrà rispettare le rigide normative per evitare sanzioni, con l'Associazione Allenatori che starebbe già vigilando sulla vicenda.

(Il Secolo XIX)