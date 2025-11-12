Sabatini: "Zirkzee? I problemi non si risolvono solo con un calciatore. Alla Roma c'è grande sintonia e voglia di vincere"

RADIO RADIO - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rendimento e sugli obiettivi di mercato della squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

La Roma deve risolvere il problema in attacco: cosa pensa di Zirkzee?

"I problemi nel calcio non si risolvono soltanto con un calciatore, ma con la mentalità della squadra e l'impatto del gruppo sull'avversario. La Roma sta facendo esattamente questo, si sta avvicinando fortemente e velocemente a una situazione tecnico-tattica apprezzabile. Gioca un calcio offensivo e stanno emergendo anche giocatori che prima erano in penombra. Più che un attaccante, che serve alla Roma come a tutte le altre squadre, i giallorossi devono consolidare la mentalità e la condizione che sta mettendo oggi in campo. Possibilmente aggiungendo qualcosina, ma non so se possa arrivare con il mercato. I miglioramenti che la Roma sta avendo partita dopo partita sono un segnale da non trascurare, sono forse gli equilibri interno al gruppo che consentono alla squadra di essere così competitiva. Starei molto attento...".

Quali sono le lacune del Milan?

"Deve migliorare nell'attenzione, ma è un discorso legato a tutte le squadre, Roma compresa. L'attenzione agli infortuni è fondamentale, i problemi muscolari decideranno le sorti del campionato. In ogni partita almeno un calciatore si fa male per un problema muscolare e significa tornare in campo dopo un mese e mezzo con condizioni fisiche diverse. Questi infortuni stanno condizionando il rendimento di tante squadre".

La Roma di Gasperini può lottare per lo scudetto?

"C'è grande sintonia interna tra allenatore e squadra. C'è grande collaborazione in campo, disciplina tecnico-tattica e voglia di vincere. Io conosco quest'ultima, vincere non è una scelta ma una necessità per una squadra come la Roma. I giocatori stanno interpretando molto bene questo aspetto, si aiutano e sostengono a vicenda. Insieme riescono a costruire partite importanti e ogni domenica si apprezza sempre di più. Questa coesione interna farà la differenza nel corso del campionato".