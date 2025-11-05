Rosella Sensi: "Felicissima per De Rossi, merita una panchina di Serie A. La Roma? Bisogna stare vicino alla squadra e tifare"

Arrivano parole di grande stima e affetto per Daniele De Rossi da parte di una figura storica della Roma, Rosella Sensi. La ex presidente giallorossa, attualmente sindaca di Visso, ha commentato con entusiasmo l'imminente approdo dell'ex capitano sulla panchina del Genoa.

Intervenuta ai microfoni de LaPresse, Rosella Sensi ha commentato: "Sono felicissima per lui, lo merita. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Merita di sedere in una panchina di Serie A. Dimostrerà col tempo quello che sa fare e quello che vale".

L'ex presidente ha poi dedicato un pensiero anche alla Roma di Gasperini: "La Roma? Io sono sempre ottimista, bisogna stare vicino alla squadra e tifare perché abbiamo una bella squadra".