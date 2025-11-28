Roma, outsider di lusso: può davvero puntare allo scudetto?

Pronostici ed esperti collocano la Roma, da settimane, tra le outsider di lusso: non favorita in senso assoluto, ma comunque inserita nel gruppo delle squadre che possono sorprendere. Certo, l’Inter resta la principale candidata al titolo, seguita da Napoli e Milan, ma i giallorossi inseguono le big insinuandosi tra le papabili che alzeranno la coppa.

La percezione generale è che la Roma di Gasperini abbia costruito una solidità difensiva impressionante, ma debba ancora trovare continuità e incisività in attacco per trasformarsi da outsider a vera protagonista. Vediamo tutte le buone ragioni per cui i giallorossi possono sognare, e perché no, ambire, a festeggiare lo scudetto.

Roma regina del 2025

Nell’anno solare 2025 la Roma ha decisamente brillato. La sua forza si è vista soprattutto nella fase difensiva: pochissimi gol subìti in un anno solare, un record che testimonia organizzazione e compattezza. Nonostante un attacco non esplosivo, la squadra ha saputo capitalizzare al massimo i vantaggi, gestendo le partite con maturità.

Questa solidità ha impressionato anche gli avversari. Samuele Angori, esterno del Pisa, ha raccontato di essere rimasto colpito dalla Roma affrontata in campionato, sottolineando la qualità di Soulé e la potenza di Koné, definito “devastante”. È la conferma che la Roma non è solo numeri, ma anche percezione di forza e rispetto da parte degli avversari.

Gasperini e il nodo offensivo

Se la difesa è il punto di forza, l’attacco resta il tallone d’Achille. In poco più di una dozzina di partite tra campionato e coppa, la Roma ha segnato meno di dieci reti con attaccanti, un bottino troppo magro per chi ambisce allo scudetto. Quindi la squadra ha dovuto affidarsi spesso alle giocate di Soulé e ai colpi dei centrocampisti.

Gasperini, maestro nel valorizzare gli attaccanti, scalpita per un rinforzo. L’obiettivo principale è Joshua Zirkzee, che ha già aperto alla possibilità di lasciare il Manchester United per tornare in Serie A. Il tecnico lo stima da tempo e lo considera il profilo ideale per dare profondità e qualità al reparto offensivo. La dirigenza, con Massara in prima linea, sta studiando la formula giusta: un prestito con diritto o obbligo di riscatto, legato magari alla qualificazione in Champions.

Il mercato invernale sarà quindi decisivo. L’arrivo di un attaccante come Zirkzee potrebbe cambiare volto alla Roma, trasformando una squadra solida ma poco incisiva in un vero contendente per il titolo.

Inter favorita, ma non è la sola

Le quote scommesse serie A parlano chiaro: l’Inter è favorita, Napoli e Milan seguono a distanza ravvicinata, mentre la Roma segue silenziosa e pericolosa. È un segnale di rispetto, ma anche di cautela. Gli analisti riconoscono la forza difensiva e la continuità dei giallorossi, ma dubitano della capacità di mantenere il ritmo senza un attacco all’altezza.

Eppure, i numeri e le impressioni degli avversari raccontano di una squadra “tosta”, capace di sorprendere e di imporsi con carattere. Se il mercato porterà i rinforzi giusti e Gasperini riuscirà a sbloccare il reparto offensivo, la Roma potrà davvero trasformarsi da outsider a protagonista assoluta. Il sogno scudetto non è impossibile: serviranno equilibrio, continuità e un attacco più prolifico. La Romaha già dimostrato di poter reggere il confronto con le big, ora deve compiere l’ultimo passo per scrivere una nuova pagina della sua storia.