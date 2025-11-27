Roma-Midtjylland, Kjaer: "Franculino ha istinto e qualità, Massara sa che il prezzo non è basso"

Dopo la vittoria con la Cremonese, la Roma torna in campo all'Olimpico: alle 18.45 arriva il Midtjylland per la sfida valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio Simon Kjaer, ora nel board del club danese, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

KJAER A SKY SPORT

Ci racconti il Midtjylland?

"È una società in cui sono entrato un anno fa, stiamo facendo bene ed è un posto in cui possono insegnarmi tante cose. È una società che lavora molto bene e in questo momento la squadra sta molto bene".

Franculino?

"È un attaccante che ha quella sensazione che non puoi allenare: ha istinto e tantissima qualità. È un ragazzo giovane che lavora tanto, mi dispiace non aver giocato con lui, magari non può giocare nel Real Madrid".

Quanto vale?

"Non ne ho idea. Ho parlato con Massara e sa che il prezzo non è basso".

C'è ancora distanza tra i top campionati europei e il calcio scandinavo?

"Sì, ancora c'è ma negli ultimi anni la distanza è diventata minore. O compri giocatori fortissimi o hai un'identità che ti fa crescere dentro la società, servono anche giocatori di alto livello per aiutare i ragazzi".