Roma felice senza Joya, ma attenzione a Zaniolo

«Dopo un'estate difficile mi sento finalmente libero». Lorenzo Pellegrini non sarà più il capitano della Roma, ma la sua disponibilirà alla causa resta quella di sempre, anche quando con la sua squadra del cuore sembrava tutto finito ed erano più i tifosi che lo contestavano che quelli che lo difendevano. Lo ha trattato sempre allo stesso modo, invece, Gian Piero Gasperini, perché una volta appurato che non sarebbe più partito, è cominciata la sua missione: recuperarlo. [...] Con Soulé l'intesa sulla trequarti è stata buona fin da subito e anche oggi contro l'Udinese all'Olimpico potrebbe esserci la stessa coppia dietro Dovbyk. La speranza è quella di chiudere al meglio il ciclo di sette partite in ventuno giorni per andare alla sosta in vetta o quantomeno il più vicino possibile alle prime. E sulla strada dei giallorossi si presenterà intanto questo pomeriggio l'Udinese dell'ex Zaniolo. Un'altra gara nella quale Gasperini dovrà fronteggiare l'emergenza in attacco viste le assenze di Bailey, Ferguson e Dybala. Soprattutto quest'ultima negli anni in giallorosso della Joya ha sempre scatenato il dibattito sul fatto che esistesse una squadra con e una senza l'argentino. Gasperini sta sovvertendo questo trend, perché la Roma fin qui con l'ex Juve in campo ha vinto 5 partite e ne ha perse 4, quando invece non ha giocato i successi sono stati 4 su 5, passando così da una media di 1,66 a partita a 2,44. [...]

Pochi dubbi per quanto riguarda l'Udinese che dovrebbe essere la stessa dell'ultimo match, con Davis che è a disposizione, ma partirà dalla panchina. Mister Runjaic si è dimostrato decisamente molto contento dell'ultima gara contro l'Atalanta, non solo per la vittoria, ma anche per atteggiamento, gioco offensivo e attenzione difensiva.

[...] Ma non basterà ripetere il match contro gli uomini di Juric, secondo l'allenatore bianconero, perché la Roma è superiore, ha giocatori di valore, pressa bene, è forte nei duelli e gioca pure in casa. Servirà quindi la miglior Udinese, con il suo trascinatore, Zaniolo, già centrale nell'ambiente friulano. Per lui l'Olimpico è lo stadio dell'avvio della carriera, di un percorso sfavillante interrotto sul più bello dagli infortuni e da anni complicati. [...]

(Tuttosport)