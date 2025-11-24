Riecco Bailey e Dybala: l'emergenza è alle spalle

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Arrivano i nostri. La Roma allo Zini ha ripreso da dove aveva lasciato prima della sosta, vincendo e convincendo. L'ha fatto segnando tre gol in una partita, proprio nel giorno in cui l'attacco romanista era in piena emergenza. E la sensazione è che il peggio sia alle spalle. Già, perché, tornati ieri sera nella Capitale, Gasperini e i suoi si sono dati appuntamento per questa mattina a Trigoria. Ripresa e scarico per chi ha giocato, allenamento normale per tutti gli altri, con lavoro personalizzato per chi deve ancora rientrare. Tra questi, ci sono ovviamente Dybala e Bailey, clinicamente guariti e in attesa dell'ok da parte dello staff medico. Gasperini li aspetta entrambi in gruppo domani, quando comincerà la vera e propria preparazione per la sfida di coppa al Midtjylland, in programma giovedì pomeriggio. L'obiettivo per Dybala rimane quello di ritrovare la forma migliore in vista di Roma-Napoli di domenica. L'argentino, così come Bailey, dovrebbe rientrare tra i convocati già da giovedì per la gara di Europa League. Rimangono da valutare, invece, le condizioni di Hermoso fermato prima di Cremona da un fastidio muscolare, mentre, per Dovbyk bisognerà attendere un clima più natalizio.