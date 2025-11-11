Premio Giuseppe Prisco: Ranieri riceve il "premio speciale della giuria" per la lealtà, la correttezza e la simpatia sportiva (FOTO)

Ennesimo riconoscimento per Claudio Ranieri. L'advisor senior della Roma, infatti, ha ricevuto il premio speciale della giuria, in occasione della ventesima edizione del Premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva
? Claudio Ranieri riceve il premio speciale della giuria in occasione della XX edizione del Premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva ?#ASRoma pic.twitter.com/KS8OSwSlN6
