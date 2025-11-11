Premio Giuseppe Prisco: Ranieri riceve il "premio speciale della giuria" per la lealtà, la correttezza e la simpatia sportiva (FOTO)

11/11/2025 alle 14:17.
Ennesimo riconoscimento per Claudio Ranieri. L'advisor senior della Roma, infatti, ha ricevuto il premio speciale della giuria, in occasione della ventesima edizione del Premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva