Rangers-Roma, tensione dopo la partita. Arrestati due tifosi giallorossi, poi rilasciati

Tensione a Glasgow dopo la partita tra Rangers e Roma. Al termine della gara i 1500 tifosi in trasferta sono stati scortati dalla polizia fino al centro della città e intorno a mezzanotte un gruppetto si è staccato nella zona della stazione centrale. A pochi metri si trova il pub frequentato dagli ultras scozzesi (Oswald’s Bar) e le due tifoserie sono arrivate a contatto. Qualche minuto di tensione fino all’intervento della polizia locale che ha arrestato due romanisti. I tifosi sono stati trattenuti circa 24 ore a Glasgow e rilasciati ieri sera. Oggi il ritorno nella Capitale per loro.

(ilmessagero.it)