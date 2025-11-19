Premio Beppe Viola: Mancini tra i vincitori, c'è anche Nela. Lunedì alle 17 la premiazione

Nella mattinata odierna è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della quarantaduesima edizione del "Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola" e sono stati svelati i vincitori: nella lista c'è anche Gianluca Mancini e lunedì 24 novembre alle ore 17 si terrà la premiazione al Salone d'Onore del CONI. Oltre al difensore della Roma, riceveranno un premio anche Alessio Romagnoli, Javier Zanetti, Mauro Fusano, Maurizio Stirpe, Alberto Rimedio, Sebino Nela, Diana Bianchedi, Elisabetta Esposito e Manuela Olivieri.

“In questo periodo ci manca moltissimo Beppe Viola - le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Ora la comunicazione si è adagiata in modalità di comodo nella forma di acquisizione di materiale dai social, in modo sempre più aggressivo e prepotente. Ci manca fermare il tempo per raccontare la poesia del mondo dello sport. Viola un riferimento come memoria e un momento di speranza, che tutto questo possa ritrovare spazio”.