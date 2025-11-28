Pjanic si ritira: addio al calcio giocato, nel suo futuro la carriera da agente

Miralem Pjanic dice addio al calcio giocato. Il centrocampista bosniaco classe 1990, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La decisione di smettere è stata maturata già da alcune settimane.

Il futuro dell'ex regista, che in Italia ha lasciato il segno con le maglie di Roma e Juventus collezionando ben 363 presenze complessive, sarà comunque legato al mondo del pallone. Pjanic si trova attualmente a Dubai con la famiglia, impegnato nello studio per ottenere l'abilitazione necessaria a intraprendere la carriera di agente sportivo.

