Piccolo stop anche per Ranieri: si è operato al ginocchio a Villa Mafalda (FOTO)

Una piccola sosta ai box per Claudio Ranieri. Il consigliere dei Friedkin, spesso presente a Trigoria con Massara al fianco di Gasperini e della squadra, si è sottoposto a un intervento chirurgico programmato.

L'ex tecnico è stato operato presso la clinica Villa Mafalda di Roma, dove gli è stata inserita una protesi al ginocchio destro. A rassicurare tutti sulle sue condizioni è stato lo stesso chirurgo, il professor Gianluca Camillieri, che ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae Ranieri già in piedi e sorridente. "Onorato di essere il chirurgo ortopedico di fiducia di una grande persona e grande allenatore!", ha scritto il medico a corredo della foto.



