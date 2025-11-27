Orlando City, Muriel: "Bellissimo rapporto con Gasperini. È un grande allenatore, può vincere lo scudetto con la Roma"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Luis Muriel, ex attaccante dell'Atalanta e ora in forza all'Orlando City, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni: "Il nostro rapporto era bellissimo. È un allenatore molto esigente a livello fisico, a livello tattico, che chiede molto ai giocatori e magari quando le cose non sono fatte come le vuole lui, può tirare fuori quel carattere forte che ha e tanti giocatori magari alla fine non riescono a reggere quei ritmi. Penso che con me il rapporto sia stato sempre buono, anche perché io sono un ragazzo tranquillo che non dà mai problemi. Era difficile vedere le cose che facevamo noi con Gasperini nell’Atalanta di adesso. Ho sempre sperato di vedere quell’Atalanta, di vedere che il percorso e il cammino iniziato tanti anni fa continuasse. Perché quando vedi la tua squadra del cuore, speri sempre che le cose vadano bene. È stata dura e spero che con questa nuova scelta le cose possano cambiare".

Come vedi Gasperini alla Roma?

"Bene, è primo in classifica (ride, ndr). Se i suoi giocatori lo seguono, con una squadra come la Roma può fare tante cose belle. Io gli auguro le cose migliori. Ha un organico e una squadra che – con il suo modo di giocare – può sicuramente puntare al massimo. Scudetto? Sì, lo può vincere! Ha una grande squadra e lui è un grande allenatore: può sicuramente vincere lo Scudetto".