Operazione riscatto

IL TEMPO (L. PES) - Missione riscatto. La Roma vola in Scozia dove stasera sfiderà i Glasgow Rangers per cercare di tornare a vincere in Europa League dopo le due sconfitte di fila all'Olimpico contro Lille e Viktoria Plzen che hanno complicato il cammino dei giallorossi in coppa. Tre punti in classifica dopo tre giornate sono un bottino magro ma che tiene ancora ampiamente in corsa la squadra di Gasperini per la qualificazione al turno successivo. E il tecnico su questo ha le idee molto chiare: l'importante è andare avanti, poi se tra le prime otto tanto meglio. [...] Teme i ritmi intensi del calcio britannico, che già due settimane fa aveva denunciato gli scarsi ritmi del calcio nostrano che in questi ultimi anni hanno portato all'aumento di brutte figure. Si gioca tanto e spesso, soprattutto col giovedì europeo che spesso complica i piani degli allenatori nella gestione della gara di campionato successiva, che in questo caso sarà l'ultima prima della sosta e avrà un'importanza cardinale per l'alta classifica. [...]