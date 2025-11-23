Nessuno come Soulé e Gueye: nell'anno solare sono i giocatori ad aver segnato di più da fuori area

Con l'ennesimo gol da fuori area segnato da Matias Soulé alla Cremonese, il giovane argentino ha battuto un nuovo record. Insieme a Pape Gueye del Villarreal, infatti, sono i giocatori ad aver segnato più reti da fuori area nei maggiori campionati europei. Come riportato da OptaPaolo su X, nell'anno solare sono entrambi a quota 5.

