Nela: "Zirkzee? A gennaio non credo si riescano a fare chi sa che operazioni. Rinnovi Dybala e Pellegrini? Vedo un discorso aperto"

TMW - Sebino Nela, leggenda della Roma, ha risposto alle domande dei cronisti presenti a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”. Ecco alcune delle sue risposte:

La Roma può credere allo Scudetto?

"Credo proprio di sì, vedo un campionato aperto almeno per 6 squadre. Tutte queste squadre hanno problemi con i gol, non so se a gennaio tutte andranno a cercare un attaccante che possa fare qualche gol. Staremo a vedere, però la classifica dice questo ed è bello per gli sportivi".

Per gennaio si parla di Zirkzee per la Roma.

"Staremo a vedere per i nomi, credo che a gennaio non si riescano a fare chissà quali

operazioni, a meno che non esca un prestito particolare come potrebbe essere quello di Zirkzee. Questo vale anche per altri calciatori. Sulla Roma e Gasperini: la difesa è stato il primo reparto che ha dato segni di compattezza e concretezza. Poi piano piano è arrivato tutto il resto. Ieri parlavo con un paio di giocatori attuali della Roma e mi dicevano che si lavora tanto. I risultati si stanno vedendo, a livello fisico la squadra è cresciuta tanto nelle ultime settimane".

Dybala e Pellegrini li vedi ancora nella Roma del prossimo anno?

"Non lo so, loro ci credono tanto, varrà molto la parola dell'allenatore che intelligentemente sta dando spazio a tutti. Gasperini avrà pensato: il mercato è andato come è andato, questi sono i miei giocatori e io li faccio giocare tutti. Poi subentrerà la società, visto che parliamo di due ragazzi con contratti onerosi. Nel calcio di oggi bisogna pensare anche a questo aspetto. Finché non finisce il campionato non possiamo ipotizzare nulla. Le criticità ci sono, bisogna sentire anche i ragazzi cosa vorranno fare, vedo un discorso aperto".