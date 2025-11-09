Mondiale U17, Italia agli ottavi: 3-1 al Sudafrica, Arena protagonista con un gol

Antonio Arena protagonista con la maglia dell'Italia. In questi giorni sta andando in scena il Mondiale Under 17 che vede tra gli attori principali anche l'attaccante di proprietà della Roma: nella gara contro il Sudafrica, vinta per 3-1, Arena ha siglato un gol contribuendo a spedire l'Italia agli ottavi di finale della competizione.
???????? ???
? ?? ?? 3-1
Due gol di Inacio e un gol di Arena ci mandano ai Sedicesimi da primi nel Gruppo A!!!!!! ?? Grandi Ragazzi!!!!!! ?#U17WC #Azzurrini #Under17 pic.twitter.com/HK5zBrP4Gq
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 9, 2025