Mondiale U17, Italia agli ottavi: 3-1 al Sudafrica, Arena protagonista con un gol

09/11/2025 alle 21:55.
Antonio Arena protagonista con la maglia dell'Italia. In questi giorni sta andando in scena il Mondiale Under 17 che vede tra gli attori principali anche l'attaccante di proprietà della Roma: nella gara contro il Sudafrica, vinta per 3-1, Arena ha siglato un gol contribuendo a spedire l'Italia agli ottavi di finale della competizione.