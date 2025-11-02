Milan-Roma, mai dire scudetto

Un po' lo soffre, forse più di un po'. Le tredici sconfitte di Gasp contro Allegri sono una foto del passato, ma da oggi comincia il futuro e, con il Napoli fermato dal Como in casa, c'è futuro per entrambe. Milan e Roma sono due squadre che in fondo si somigliano: sono le due outsider del campionato, sono lassù a braccetto con Napoli e Inter, per tutti, le favorite per il titolo. Sono due squadre che non segnano molto (14 gol il Milan, 10 la Roma) e non subiscono tanto (7 reti i rossoneri, 4 i giallorossi). Entrambe hanno centravanti che si sono persi davanti alla porta, Dovbyk ha segnato due sole reti, Gimenez nemmeno quelle. I due allenatori, Max e Gian Piero inventano cose per ovviare a certe carenze e pescano sulla qualità di Leao e Dybala, ritornato ai suoi livelli (fisici) da un paio di settimane. Stasera a San Siro si capirà che strada le due squadre potranno prendere, per quali obiettivi potranno correre. [...] La costruzione è sperimentazione e Gasp si è lanciato: sta proponendo più modi di giocare, mantenendo intatti certi principi. Roma camaleontica o Roma che sta solo cercando se stessa? [...] E' vero che Gasperini abbia ereditato una squadra da ricostruire, ma è altrettanto realistico ricordare come questo gruppo (più o meno) nel 2025 sia stato così bravo a totalizzare il maggior numero di punti rispetto alle avversarie. Un ruolino da scudetto e torniamo al discorso di cui sopra e che è tabù. [...] Al di là dei sogni scudetto, la Roma ha bisogno prima di tutto di tornare in Champions. Per prestigio ok, ma soprattutto per i vantaggi economici che la partecipazione alla Coppa più importante concede. E la Roma, che non la gioca dal sette anni, ne ha bisogno più delle altre. [...]

(Il Messaggero)