MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. C'è Cristante alle spalle di Soulé e Dybala

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo in casa del Milan per agguantare la vetta in solitaria. I giallorossi possono fare il salto, ma servirà una vittoria contro i rossoneri di Max Allegri. Secondo i quotidiani, il tecnico di Grugliasco si affiderà alla formazione utilizzata nelle ultime partite, con Cristante alle spalle di Dybala e in questo caso Soulé.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.
GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.
IL MESSAGGERO: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.
IL TEMPO: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Cristante; Dybala.
CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.
IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.