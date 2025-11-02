Mediolanum Padel Cup, Pizarro: "Con qualche innesto la Roma può lottare per lo scudetto" - Perotti: "Gasperini un top"

David Pizarro e Diego Perotti, ex calciatori della Roma, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della Mediolanum Padel Cup, torneo del circuito CUPRA FIP Tour. Tra i vari temi trattati si sono soffermati sul rendimento della squadra giallorossa: "Sono stato felicissimo dell'arrivo di Gasperini, perché conosco bene la qualità dell'allenatore. Ho seguito tanto l'Atalanta, quindi ero molto contento del suo arrivo - dice Pizarro -. L'obiettivo è quello di tenere duro fino al mercato di gennaio, per arricchire ulteriormente la squadra a livello tecnico. Con qualche innesto, la Roma può restare in corsa per il campionato. Per Gasperini e la società il primo obiettivo è la qualificazione in Champions League; poi, una volta li, tutto può succedere. Credo che in questo momento sia abbastanza evidente che il reparto offensivo sia quello su cui si può intervenire. Gli attaccanti stanno facendo il loro, ma magari lì davanti si può toccare qualcosa per aumentare il peso offensivo e dare più soluzioni al mister".

Poi parla Perotti: "Non è un caso che la Roma si ritrovi a lottare per salire da sola in cima alla classifica. Conosco bene Gasperini, so cosa può offrire. Oggi è uno dei top e può davvero fare la differenza. La partita di stasera può segnare il futuro. Gasperini ha una rosa completa e ci sono tanti giocatori che possono essere titolari. Per me è il momento giusto per fare un passo in avanti e pensare a obiettivi più importanti, non solo alla qualificazione in Champions League. Il centravanti? Considero sia Ferguson che Dovbyk attaccanti di livello e sono sicuro torneranno a segnare come sanno fare".