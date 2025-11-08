Marsiglia: ufficiale l'arrivo di Balzaretti come vice di Benatia

Chiusa la sua esperienza alla Roma, Federico Balzaretti si trasferisce al Marsiglia. Il suo passaggio in Francia era già noto e ora arriva la nota ufficiale del club francese che annuncia che l'ex Roma sarà il vice ds di Benatia: "L'Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l'arrivo di Federico Balzaretti come Vice Direttore Sportivo, al fianco di Medhi Benatia. Le sue principali responsabilità saranno la supervisione del reparto di reclutamento e il contributo allo sviluppo dei giovani talenti del club".

(om.fr)

