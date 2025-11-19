Marino: "Sorpreso dalla partenza della Roma, ma può fare ancora meglio. Gasperini tra i primi tre allenatori della Serie A"

RADIO RADIO - Pierpaolo Marino, ex consulente del presidente della Roma nella stagione 1988/89 e direttore tecnico dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

La Roma può lottare anche per lo scudetto?

"Per me non ci sono limiti per la Roma. Mi aspettavo grandi cose quest'anno, ma non che iniziasse così. Di solito le squadre di Gasperini, soprattutto al primo anno, iniziano in sordina e poi finiscono in crescendo. Mi ha sorpreso. Conoscendo Gasperini, a meno che non ha invertito le tendenze, la previsione è che potrà finire anche meglio. La proprietà ha i mezzi per intervenire a gennaio. Mi aspetto che Gasperini faccia ancora meglio di adesso. Oggi la Roma è prima anche perché c'è un livello-punti inferiore rispetto alle statistiche degli anni precedenti, ma conoscendo Gasperini la Roma può ragionare in grande. L'ambiente è altamente competitivo e se dico che Gasp è tra i primi tre allenatori in Serie A non credo di dire cavolate".

Come vede la Lazio?

"La vedo un po' sotto alle squadre che la precedono in classifica, lotterà per un posto in Europa e non per la Champions. Sarri ha restituito alla squadra un assetto tattico logico, ma è un po' discontinua. Non perché sono un ex romanista, ma non la vedo tra i primi quattro posti".