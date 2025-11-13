Marelli: "Taylor ottimo arbitro, ma fu inguardabile in Siviglia-Roma. Il rigore di Fernando? Non lo avrei mai fischiato" (VIDEO)

DOPPIOPASSO PODCAST - Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e attuale commentatore tecnico arbitrale di DAZN, ha rilasciato un'intervista al podcast e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla prestazione di Anthony Taylor nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Ecco le sue parole: "Taylor, nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma, ha offerto una prestazione inguardabile. Il rigore reclamato dalla Roma è però poco rigore: io non l’avrei mai assegnato e, se fossi stato al VAR, non avrei mai richiamato l’arbitro. Taylor ha sbagliato completamente quella partita dal punto di vista disciplinare. Avrebbe dovuto espellere nei tempi regolamentari il capitano del Siviglia. Rakitic doveva essere espulso già entro i 90 minuti e questo avrebbe potuto cambiare la partita. Inoltre al 119' avrebbe dovuto espellere anche un altro giocatore del Siviglia. Ha arbitrato quella partita veramente male e lo dissi anche nel post gara. Resta il fatto che Taylor arbitra regolarmente in Champions League perché è un ottimo arbitro. In quella serata, però, ha fornito una prestazione negativa. Se potesse tornare indietro, probabilmente sceglierebbe di arbitrare di nuovo quella partita".



