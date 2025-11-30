Al centro delle attenzioni della Roma per il mercato di gennaio, Joshua Zirkzee trova il primo gol in stagione con la maglia del Manchester United in Premier League: i Red Devils vincono in trasferta contro il Crystal Palace 2-1 grazie alla rete dell'olandese e di Mason Mount. "Nel primo tempo ha lottato e ha vinto alcuni duelli nel secondo tempo. Siamo migliorati molto grazie alla qualità di Joshua nel secondo tempo. Questo è importante per lui da capire. Questo non è solo l'obiettivo. Giochiamo meglio perché lui ha giocato meglio nel secondo tempo", ha detto il tecnico Amorim su Zirkzee che oggi ha collezionato la sesta presenza stagionale in Premier.
Manchester United: Zirkzee torna al gol. Amorim: "Siamo migliorati grazie alla sua qualità"
30/11/2025 alle 17:48.