Lotito: "Vendere? La Lazio resta con me sempre"

Claudio Lotito blinda la Lazio e spegne ancora ogni voce riguardante una possibile cessione del club. Intercettato dai cronisti dell'agenzia Dire a Palazzo Madama, il Presidente biancoceleste e senatore di Forza Italia è stato categorico riguardo al futuro della società.

"La Lazio è in vendita? No. Mai pensato di vendere, non è in vendita", ha tuonato Lotito, smentendo anche le indiscrezioni su presunti interessi internazionali: "Ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre". Il patron ha poi voluto chiarire il retroscena legato a una telefonata con Luca Lotti, che aveva alimentato rumors di mercato: "Con Lotti ho un buon rapporto, non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli".

Lotito ha poi snocciolato i numeri per dare una valutazione economica precisa del club, fissando il prezzo a una cifra monstre: "La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi". Una somma che, secondo i calcoli del presidente, porta il valore complessivo a 850 milioni di euro. "Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta", ha chiosato Lotito.