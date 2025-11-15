Lezione di Massara alla Luiss, con lui l'ex Lazio e Atalanta Stendardo: focus su stadi di proprietà e sviluppo del calcio

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è stato ospite speciale all'Università Luiss per una lezione di Diritto dello Sport. A raccontare l'incontro è stato l'ex difensore di Atalanta e Lazio, oggi avvocato e allenatore, Guglielmo Stendardo, che ha condiviso sui social uno scatto insieme al dirigente giallorosso.

Nel suo post, Stendardo ha riassunto i temi toccati durante la lezione, sottolineando una visione proiettata al futuro del calcio italiano, spinta anche dagli investimenti stranieri. "I fondi americani prevedono in Italia uno sviluppo del sistema calcio in linea con gli altri paesi in termini di strutture, centri sportivi e stadi di proprietà," ha scritto l'ex calciatore sul suo profilo social, riportando il pensiero emerso durante l'incontro. Tra gli altri argomenti trattati, anche la necessità per la futura classe dirigente di avere un profilo sempre più internazionale e la capacità di padroneggiare le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale.



