Lecce, Di Francesco: "Partita speciale contro la Lazio? No, sono legato alla Roma ma ora alleno un'altra squadra"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18. Il tecnico del club pugliese si è soffermato sulla sfida contro i biancocelesti e sul suo passato alla Roma da giocatore e da allenatore. Ecco le sue parole.

È una partita particolare per lei contro la Lazio?

"No, era un derby quando ero alla Roma, ora alleno un'altra squadra. Sono legato alla Roma e ho tanti amici romanisti, ma ho anche amici della Lazio. Siamo professionisti, ho preparato la sfida come ho sempre fatto".