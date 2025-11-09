Lancio Terrace Icons Collection: domani Giannini, Nela e Rizzitelli incontreranno i tifosi al Roma Store della Stazione Termini

Giuseppe Giannini, Ruggiero Rizzitelli e Sebino Nela domani saranno al Roma Store della Stazione Termini per un Meet&Greet con i tifosi della Roma. Lo ha annunciato la società giallorossa con una nota sul proprio sito ufficiale e sui social.

"Per celebrare il lancio della collezione Terrace Icons, lunedì 10 novembre tre legend giallorosse degli anni 90 saranno protagoniste di un Meet&Greet con i tifosi all’AS Roma Store della Stazione Termini (fronte binario 12 - piano terra). I primi 15 tifosi che si presenteranno in negozio il giorno stesso dalle 10:00 alle 14:00 riceveranno un voucher personale di accesso, valido fino a due persone, che potrà essere utilizzato dalle 15:30 alle 16:30 per incontrare Giuseppe Giannini, Sebino Nela e Ruggiero Rizzitelli, farsi autografare un prodotto ufficiale AS Roma e/o scattare foto con loro.

I tifosi potranno acquistare i nuovi articoli della collezione Terrace Icons e tutti gli altri prodotti fino alle ore 15:30, poi il negozio chiuderà al pubblico per riaprire a evento concluso.

Celebriamo insieme la terrace culture con chi l’ha vissuta sul campo!"

(asroma.com)

