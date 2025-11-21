La Roma ricorda il 4-1 alla Lazio del 21 Novembre 1999: "Delvecchio e Montella x 2: l'ultimo derby del secolo fu nostro" - VIDEO

Non fu soltanto un Derby, quello del 21 novembre 1999 giocato all'Olimpico alle 15:00. L'ultimo disputato nel Novecento.
Fu un Derby vinto, vinto molto bene dalla Roma, con quattro gol segnati nei primi trentuno minuti di gioco. Un’apoteosi inaspettata, visto il momento storico.
Delvecchio, Montella, Delvecchio, Montella. Più che le firme sulle quattro reti, sembrava l’inizio di una filastrocca cantata. E si trattò a tutti gli effetti dell’ultimo Derby del 900, il numero 127 in gare ufficiali del secolo scorso.
"21 novembre 1999, Delvecchio e Montella x2. L'ultimo derby del secolo scorso fu nostro" la didascalia ad accompagnare il video di quella meravigliosa vittoria.
? 21 novembre 1999
Delvecchio e Montella ✖️2️⃣
? L'ultimo derby del secolo scorso fu nostro ?#ASRoma pic.twitter.com/Bw3cpY0gtx
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 21, 2025
(asroma.com)