La Roma piange la scomparsa di Colausig: vestì la maglia giallorossa nella stagione 1966/1967

La Roma si stringe al dolore della famiglia di Giordano Colausig. Il club giallorosso ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali social per l'ex calciatore giallorosso, il quale vestì la maglia della Roma nella stagione 1966/1967, con 29 presenze e 2 gol.
"L'AS Roma piange la scomparsa di Giordano Colausig, che vestì la nostra maglia nella stagione 1966/67, collezionando 29 presenze e 2 gol.
Il Club si stringe al dolore della famiglia".
L'AS Roma piange la scomparsa di Giordano Colausig, che vestì la nostra maglia nella stagione 1966/67, collezionando 29 presenze e 2 gol.
Il Club si stringe al dolore della famiglia pic.twitter.com/izbGId9dRg
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 17, 2025