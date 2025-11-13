Italia, MANCINI: "A inizio partita ho preso la 'vecchietta', ma questa maglia è bellissima e per uscire mi devono togliere una gamba"

RAI SPORT - Momento d'oro per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma è stato protagonista anche con maglia dell'Italia nel match vinto 2-0 contro la Moldavia: suo il gol che ha sbloccato il match a pochi minuti dal fischio finale. Il difensore a fine partita ha commentato la partita ai microfoni dei cronisti:

"Sapevamo di trovare una squadra chiusa. Dal mio punto di vista nel primo tempo non siamo stati bravi a sbloccarla, e in questi casi più passa il tempo e più diventa difficile. Le nostre occasioni le abbiamo avute, se l’avessimo sbloccata prima sarebbero potuti uscire più gol. A inizio partita ho preso la cosiddetta vecchietta, ma questa maglia è bellissima e per uscire mi devono togliere una gamba. Il gruppo è unito, oggi abbiamo cambiato tantissimi calciatori e penso che tutti abbiano risposto presente: questa è la base per arrivare ai grandi successi. Gli insulti dei tifosi non ci hanno fatto piacere, ma dobbiamo pensar al campo per far meglio e trasformare i fischi in applausi. Vizio del gol? Merito del passato da attaccante e centrocampista nelle giovanili. Attacco la palla con tutta la volontà possibile".