Irlanda-Portogallo 2-0: Parrott tiene in vita la qualificazione per gli irlandesi. Ferguson potrebbe unirsi ai compagni per la gara contro l'Ungheria. Espulso Ronaldo (VIDEO)

L'Irlanda ha vinto contro il Portogallo per 2-0, con doppietta di Parrott, attaccante in campo al posto di Evan Ferguson, fermo ai box,. La qualificazione al Mondiale è ancora in ballo per gli irlandesi e per questo motivo potrebbero cercare di convocare l'attaccante giallorosso per la seconda gara, quella che vedrà i compagni di Ferguson affrontare l'Ungheria. La punta di proprietà del Brighton era rimasta a Trigoria per le terapie di comune accordo con l'Irlanda, con la nazionale che si riservava la possibilità di convocarlo per il secondo match della sosta. Durante il match è stato anche espulso Cristiano Ronaldo: il portoghese si è reso protagonista di un episodio che farà discutere. Durante il match ha "deriso" i tifosi avversari e dopo appena 5' è stato espulso per una gomitata, con lo stadio intero a fischiarlo mentre lasciava il campo. L'ex United e Real Madrid è uscito dal campo applaudendo il pubblico ironicamente.

