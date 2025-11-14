Inter, Marotta: "La scelta di Chivu? Qualcuno evocava Mourinho, ma con tutto il rispetto..."

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto a margine del master "Management dello Sport" e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu, lanciando anche una frecciatina a José Mourinho. Ecco le sue parole: «Mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto… Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito».