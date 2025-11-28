Instagram, Candela e Montella in tribuna per Roma-Midtjylland: "Oggi con questo amico" (FOTO)

Nella giornata di ieri è andata in scena la partita tra Roma e Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e terminata con il risultato di 2-1 in favore dei giallorossi grazie alle reti di Neil El Aynaoui e Stephan El Shaarawy. Allo Stadio Olimpico erano presenti 61.653 spettatori e tra loro c'erano anche le due leggende della Roma Vincent Candela e Vincenzo Montella: "Oggi con questo amico", la didascalia che accompagna il selfie pubblicato dall'ex calciatore francese su Instagram.