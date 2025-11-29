Idea Fifa: fuori 2 minuti chi chiede intervento medico

Come deterrente per le perdite di tempo, la Fifa sta pensando di introdurre una nuova norma: l'obbligo di restare fuori dal campo per due minuti per chi chiede l'intervento dello staff medico per un presunto infortunio. A parlarne è stato Pierluigi Collina, responsabile arbitri Fifa, in un'intervista alla radio qatariota "Al Kass", citata da "Al Jaazera". La nuova norma, infatti, sarà sperimentata nella Coppa d'Arabia dall'1 al 18 dicembre in Qatar. L'obiettivo è scoraggiare i simulatori perchè costringerebbero la propria squadra a giocare in dieci per due minuti, a meno che l'avversario responsabile del fallo non venga ammonito o espulso o se si tratta del portiere. La Fifa starebbe valutando anche altre misure per velocizzare il ritmo delle partite, come gli 8 secondi concessi al portiere per rimettere in gioco la palla, pena un Calcio d'angolo contro. Una norma sperimentata con successo ai recenti Mondiali Under 17, dove gli arbitri non si sono mai trovati nella condizione di sanzionare i portieri.

