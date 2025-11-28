I VOTI DEGLI ALTRI - El Aynaoui "inizia a far vedere quanto vale". Ghilardi "il bello del debuttante"

L'Europa torna a far sorridere la Roma, che batte 2-1 i danesi del Midtjylland rendendo meno dura la strada verso la qualificazione. A prendersi la scena è Neil El Aynaoui, auotore del primo gol: "Zitto zitto il calimero arrivato dal Lens inizia a far vedere quanto vale. Prestazione sempre in crescendo e ieri un gol bellissimo al volo, senza dimenticare che anche il raddoppio nasce da un suo pallone recuperato. Nel finale si immola su un recupero decisivo" (Il Messaggero).
Bene la prima per Daniele Ghilardi, scelto a sorpresa da Gasperini: "All’esordio da titolare non gli tremano le gambe, anzi deve frenare l’irruenza, che se lo premia nei contrasti lo porta però a disimpegni affannosi. Poco alla volta prende le misure e finisce in crescendo. Il bello del debuttante". (Il Romanista). Primo gol stagionale per Stephan EL Shaarawy: "Da continuità all'ingresso di Cremona, trovando il gol della sicurezza e colpendo una traversa. Sembra aver raggiunto un buon livello di forma fisica" (Il Tempo)
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6,28
Ghilardi 6,71
Mancini 6,50
Ndicka 6,64
Celik 6,64
El Aynaoui 7,37
Koné 6,10
Wesley 5,43
Soulé 6,50
Pellegrini 6,57
Dybala 6,14
Cristante 6,07
Ferguson 6,00
Tsimikas NG
Bailey 6,28
El Shaarawy 7,00
Gasperini
