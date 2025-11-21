I Friedkin vogliono la Roma nell'Nba Europe? Le parole del vice commissioner

E se fosse la Roma a portare nella Capitale il basket più bello del mondo? Il club giallorosso è stato menzionato dal Deputy Commissioner Mark Tatum nella SBJ Dealmakers conference a New York in cui ha raccontato i dettagli del progetto, la stessa in cui ha fatto il nome del Milan e di altri club di calcio interessati ad avere una franchigia nel progetto Nba Europe. [...]

Quella di Tatum, come era stato per il Milan, non è un’investitura ma una menzione che fa pensare che il club giallorosso sia coinvolto nel progetto, che dovrebbe alzare la prima palla a due nell’ottobre del 2027. “Le squadre che comporranno questa lega saranno una combinazione di squadre esistenti che attualmente giocano in Eurolega, come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Lione, la squadra di Tony Parker - ha detto Tatum sul palco -. Ci saranno poi alcune squadre di calcio che oggi non hanno una squadra di basket, e penso a club come i Psg, Manchester City e AS Roma di questo mondo”.

La Nba ha fin dall’inizio fatto il nome di Roma come una delle 12 città che avranno una squadra permanente in questa nuova lega. [...] Il brand internazionale della Roma e la presenza dei Friedkin hanno evidentemente cambiato le cose.

La famiglia Usa che controlla i giallorossi ha già legami con l’Nba. In passato i Friedkin hanno provato a comprare gli Houston Rockets, che ora sponsorizzano attraverso la loro arena, il Toyota Center, e si erano interessati anche ai Boston Celtics, prima che lo scorso anno passassero di mano per oltre 6,1 miliardi di dollari. [...]

L’Nba non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro da questo progetto: si farà e comincerà tra due, massimo tre anni. Roma ci sarà con una delle 12 franchigie permanenti. La Roma, dopo la menzione di Tatum, è ufficialmente della partita.

(gasport)