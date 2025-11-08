Gran Galà del Calcio: premio alla carriera per Ranieri. Premiati anche Svilar, Baldanzi e Bove

Si è svolta presso l’Auditorium Aia dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio-Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo. Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà. Tanti i premiati dai calciatori di Serie A come Carnesecchi, Mandragora, Bastoni, McTominay e Nico Paz, all'ex Retegui, dai tecnici come Conte, Fabregas e Palladino, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Premi alla carriera a Claudio Ranieri e Alessandro Florenzi. Premio speciale anche per Edoardo Bove.

Tra i calciatori giallorossi, premio per Tommaso Baldanzi come "Miglior calciatore Rivelazione". Mile Svilar, invece, è stato inserito nella top 11 della passata stagione. La Roma verrà inoltre premiata per la "Migliore gestione social"

(adkronos)