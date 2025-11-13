Ghisolfi: "L'anno a Roma è stato fantastico. Abbiamo fatto un buon lavoro, senti che questo club ti scorre nelle vene"

SUNDERLAND ECHO - In esclusiva al periodico di Sunderland, Florent Ghisolfi è tornato a parlare del suo ultimo anno passato a Roma. In estate il direttore sportivo ha lasciato la Capitale proprio per accasarsi ai Black Cats e i frutti del suo calciomercato estivo hanno portato il club neopromosso a stare nelle posizioni più alte della Premier League dopo anni di calvario. Ecco le sue parole.

Sull'anno a Roma

"Abbiamo giocato tantissime partite senza perdere, nel club c'era una grande energia, così come allo stadio. È stato fantastico. Alla fine siamo riusciti a qualificarci per l'Europa. L'inizio della stagione è stato difficile, ma ho costruito molte cose nel club, quindi quello che voglio dire è che alla fine penso di aver vissuto in una buona situazione a Roma. Un viaggio fantastico. Alla fine penso che abbiamo fatto un buon lavoro e anche dopo solo un anno, senti che questo club ti scorre nelle vene".

Su Ranieri

"Qualcuno di veramente differente e molto speciale".

