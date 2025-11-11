Gasperini partito da zero: ha conquistato prima la città e poi la vetta

Da tempo a Roma non si vedeva una connessione così forte e così molto poco annunciata tra un allenatore e la piazza, la città ed i suoi tifosi. Facile farlo con Mourinho, scontato con De Rossi. Gian Piero Gasperini è partito da zero. È l'allenatore più esperto della Serie A e non a caso. Non ha sbagliato una mossa ed ha avuto il coraggio di cambiare il dna di una squadra. Il primo posto di oggi è figlio di un tecnico che sapeva di essere credibile e si è pure riscoperto riciclatore di uomini e di idee. [...] L'ultimo segmento di campionato ha messo in mostra una squadra che all'aspetto difensivo ha aggiunto una produzione costante di palle gol. Da una parte la miglior difesa d'Europa e dall'altra una Roma più offensiva. Il tutto grazie a una mossa apparentemente secondaria: Mancini spostato da braccetto di destra, più incline ad attaccare rispetto a Ndicka ed Hermoso. Il numero di gol non è decollato, ma, dipende anche dalla qualità degli attaccanti. [...] Chissà dove potrebbe arrivare questa squadra con un grande centravanti. A gennaio arriverà un altro 9: occhio a Zirkzee e Scamacca. E poi chissà.

