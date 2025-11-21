Fulgeri (legale De Laurentiis): "Delusi dal GUP. La Roma è indagata ma non rinviata a giudizio: stranezze processuali"

"Delusi per la decisione del GUP, che ha fatto da passacarte". Non usa mezzi termini l'avvocato Fabio Fulgeri, legale del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel commentare ai microfoni di Radio CRC il rinvio a giudizio del patron azzurro nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze.

Il legale ha lamentato una scarsa attenzione verso le memorie difensive presentate, definendo la decisione "pilatesca". Nel suo intervento, Fulgeri ha poi fatto un riferimento diretto alla posizione della Roma e di altri club: "La valutazione della giustizia è stata diversa a Napoli rispetto ad altre vicende come quelle di Inter e Atalanta. La Roma è indagata, questo procedimento è nato proprio dall’indagine a carico della società giallorossa per una serie di trasferimenti, ma al contrario non è stata rinviata a giudizio. Sono stranezze processuali in cui certe società riescono a sottrarsi ai meccanismi della giustizia".

L'avvocato ha poi specificato: "Sono certo sulla definizione positiva della vicenda, lo dico perché la conosco bene. Vi garantisco che il Napoli non ha tratto alcun vantaggio, ma tecnicamente il falso in bilancio può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui un soggetto diverse riceve un vantaggio rispetto a quello che lo commette, nel caso di specie il vantaggio lo avrebbe ricevuto il Lille nel caso di Osimhen e Manolas nel caso della Roma, ma non c’è alcun elemento che faccia presagire un accordo tra le società". Ha ribadito inoltre la totale serenità di De Laurentiis e la certezza di un'assoluzione finale, bollando come "bufala" l'ipotesi di una riapertura del processo sportivo.

(crcnews.it)