FOTO - Roma-Midtjylland, lo striscione della Sud: "Nei momenti difficili i veri fratelli restano al tuo fianco"

Non solo il sostegno alla squadra in campo per la sfida di Europa League contro il Midtjylland. La Curva Sud ha voluto dedicare un momento della serata per rinsaldare i legami con alcune tifoserie estere amiche, esponendo un lungo striscione in inglese.

Il messaggio, apparso nel cuore del tifo giallorosso, recita: "Nei momenti difficili i veri fratelli rimangono al tuo fianco. Grazie Gate 13, Grazie Frente Atletico".

Un ringraziamento pubblico e sentito rivolto agli ultras del Panathinaikos (Gate 13) e a quelli dell'Atletico Madrid (Frente Atletico), che hanno mostrato vicinanza e solidarietà ai sostenitori romanisti.