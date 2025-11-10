FOTO - Relax per Gasperini: a cena con l'ex giallorosso Candela

Una serata di relax per festeggiare il primato in classifica. L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, si è concesso una cena in compagnia di una vecchia gloria giallorossa, Vincent Candela.

A testimoniare l'incontro è stato il Ristorante Rinaldi al Quirinale, noto locale della Capitale, che ha pubblicato sui propri canali social una foto del tecnico e dell'ex terzino francese. La didascalia del post recita: "A cena con il Mister Gian Piero Gasperini & Vincent Candela per consolidare il primato in classifica".





