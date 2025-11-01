Fiorentina, Pradè non è più il direttore sportivo:  il club comunica l'interruzione del rapporto (COMUNICATO)

Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La separazione è stata ufficializzata oggi dal club viola con un comunicato che parla di una interruzione del rapporto professionale avvenuta di comune accordo.

Nel comunicato, la società, a partire dal Presidente Rocco Commisso, ha ringraziato Pradè per la passione e la professionalità dimostrate negli anni trascorsi insieme. "A Daniele - si legge nella nota firmata dal Presidente e da sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro".

(acffiorentina.com)