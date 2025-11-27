Faraoni: "Roma prima? Sono scaramantico, è ancora presto. Sabato anche gli ultras giallorossi verranno a sostenermi" (VIDEO)

Mattia Faraoni, noto fighter romano e campione in carica Iska, ha presentato in conferenza stampa il prossimo evento Oktagon, ovvero il match contro il giapponese Akira Jr valido per il titolo in programma sabato sera. A margine dell'evento Faraoni ha risposto alle domande dei cronisti presenti, anche sul primato in classifica della sua Roma: "Sono scaramantico, sempre. È talmente labile il campionato e la classifica. Siamo a novembre, è ancora troppo presto". Poi una battuta sul match di sabato e il rischio di concomitanza con la sfida tra i giallorossi e il Napoli: "Sono contento perché questa volta avrò anche degli ultras della Roma che vengono a sostenermi. C'era stato un brivido, in genere noi combattiamo durante la pausa della Serie A proprio per canalizzare al massimo gli ascolti. Questa volta un piccolo problema a livello di concessioni, quindi abbiamo rischiato di coincidere con Roma-Napoli che sarebbe stato un disastro totale, per fortuna la partita ci sarà il giorno dopo. Se il match dovesse andare bene, il giorno dopo potrei andare allo Stadio"

?️"#AsRoma prima in classifica? Sono scaramantico, è ancora presto. Sabato anche gli ultras giallorossi verranno a sostenermi"



?️#MattiaFaraoni a margine della conferenza stampa di presentazione del match Oktagon contro Akira Jr Umemura di sabato sera pic.twitter.com/8k6lJmSTDg — laroma24.it (@LAROMA24) November 27, 2025



