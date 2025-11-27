El Aynaoui per Koné. Ferguson dal 1'

IL TEMPO (L.P.) - Pochi cambi per Gasperini, anche se tra tre giorni c'è il big match contro il Napoli che dirà tanto sulle ambizioni della Roma in questa stagione. Il tecnico per la sfida ai danesi del Midtjylland recupera gli infortunati Dybala, Bailey e Hermoso regolarmente convocati e prepara un turnover ragionato.

Davanti a Svilar certa la presenza di Mancini e N'Dicka mentre a completare il terzetto avanza la candidatura di Hermoso (...). Lo spagnolo guida il ballottaggio con Ghilardi e Ziołkowski (...). Verso la conferma anche i due esterni Celik e Wesley (...). Cristante favorito su Koné per occupare il posto in mediana accanto ad El Aynaoui, pronto a tornare titolare in coppa.

Qualche dubbio in più sul reparto offensivo: Soulé resta inamovibile e Ferguson stavolta dovrebbe partire dal primo minuto. Per il ruolo di trequarti di sinistra Pellegrini resta favorito su El Shaarawy mentre Gasp dovrà gestire il minutaggio dei rientranti Dybala e Bailey anche in vista del Napoli. Facile immaginare uno spezzone di gara per almeno uno dei due. L'argentino, infatti, è tra i candidati principali per un posto da titolare nella sfida agli azzurri di Conte. (...)

Nel frattempo Angelino procede verso il recupero. Lo spagnolo ha ripreso a correre da diversi giorni e ieri, durante la rifinitura, ha svolto un allenamento personalizzato.

Aria di cambiamenti, invece, nel settore sanitario, con Emiliano Coletta che non è più il medico del club che si prepara a inserire nuove figure in ambito sanitario.